Avant de partir pour le week-end, Frédéric Labelle revient sur son moment fort de la semaine: le spectacle de Gilles Girard auquel il a assisté au restaurant Le Reggiano, à Sainte-Martine. Un moment fort en émotion pour le chroniqueur.

Il décrit cette performance mémorable, marqué par une ambiance colorée, de délicieux raviolis au homard et quelques shots de Sour Puss...

Écoutez Les humeurs de Fred, avec le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, vendredi à Lagacé le matin.