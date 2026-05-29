Géopolitique internationale

L'accord de cessez-le-feu de 60 jours au Moyen-Orient, actuellement à l'étude par Donald Trump, soulève des interrogations quant à son adoption finale.

Si le plan prévoit l'ouverture du détroit d'Ormuz et la levée des contrôles sur les ports iraniens en échange de l'arrêt du développement nucléaire, Trump exige des résultats immédiats avant les élections de mi-mandat.

Parallèlement, Israël profite du détournement de l'attention internationale pour intensifier son contrôle sur le sud du Liban et Gaza, en contravention avec les plans de paix de l'administration américaine.

Écoutez la chronique internationale de Jean-François Lépine, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.