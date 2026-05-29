Entre fermetures massives et hausse des coûts

Le président du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Marc Fortin, tire la sonnette d'alarme concernant la précarité des aînés en RPA, dont certains font face à des ordres d'expulsion pour loyers impayés.

Face à ce drame, il déplore l'absence d'un programme gouvernemental de supplément au loyer qui permettrait d'éviter l'itinérance financière.

Il explique que l'industrie traverse une crise majeure, illustrée par la fermeture de 780 résidences en huit ans.

Selon lui, l'accumulation de normes de construction de plus en plus lourdes et coûteuses paralyse le secteur et décourage tout nouvel investissement.

Écoutez Marc Fortin, président du Regroupement québécois des résidences pour aînés, expliquer le tout vendredi à Lagacé le matin.