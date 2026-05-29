La fin des illusions pour l'ex-militant

Le chroniqueur Luc Ferrandez commente le départ officialisé de Steven Guilbeault du gouvernement libéral.

L'ancien militant de Greenpeace, ex-ministre de l'Environnement sous Justin Trudeau, a lui-même exprimé sa déception, affirmant qu'il n'avait finalement pas eu d'impact réel sur le cours des choses.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez analyser le bilan de l'ex-ministre Steven Guilbeault, vendredi matin.

Selon Ferrandez, Guilbeault s'est retrouvé coincé par un virage à droite du premier ministre Carney, motivé par la peur de manquer de ressources pour les missions sociales de l'État après l'élection de Trump. Ce contexte a forcé le gouvernement à privilégier l'industrie pétrolière plutôt que de miser sur l'essor mondial des énergies renouvelables.

Selon notre chroniqueur, il est probable que Guilbeault soit nommé à un poste important dans la diplomatie canadienne liée au climat ou à la biodiversité.