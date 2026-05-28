Le célèbre journaliste sportif et scénariste Réjean Tremblay se confie à Marie-Eve Tremblay.
Il jette un regard nostalgique sur son enfance dans un Québec rural sans électricité, tout en analysant avec passion la ferveur actuelle entourant le Canadien de Montréal.
Au-delà du sport, Réjean livre un témoignage touchant sur son parcours personnel: sa décision d'entreprendre une psychanalyse pour apprendre à mieux aimer sa conjointe Julie, et sa surprenante facette de maître «gaga» d'un petit chien de six livres.
Écoutez la grande entrevue du jeudi de Marie-Eve Tremblay, avec le journaliste et scénariste Réjean Tremblay, jeudi matin à Radio textos.
Autres sujets abordés:
- Ses souvenirs des coupes Stanley (1976, 1986, 1993)
- Son expérience à La Presse;
- La possibilité d’une série sur le hockey féminin et les défis du financement télévisuel au Québec.