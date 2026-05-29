Pèlerinage humoristique

L'humoriste Étienne Marcoux partage avec beaucoup de nostalgie son récent pèlerinage au restaurant Red Lobster d'Ottawa, un incontestable classique de son enfance.

Il décrit avec humour un décor figé en 1992, marqué par des banquettes en cuirette, des planchers de tapis et une abondance mémorable de beurre à l'ail.

Ce voyage dans le temps donne l'occasion aux collaborateurs de l'émission d'évoquer, eux aussi, leurs propres souvenirs impérissables liés aux chaînes de restauration d'autrefois, qu'il s'agisse des buffets chinois ou des parcs de jeux thématiques des anciens McDonald's.

Écoutez l'humoriste Etienne Marcoux et son «Bac à nouvelles», vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.