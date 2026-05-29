De «Vitrerie Joyal» à la Saint-Jean

Le comédien Pier-Luc Funk exprime sa grande fierté et l'immense honneur d'agir à titre de porte-parole de la fête nationale du Québec pour l'édition 2026.

Conscient de la pression face à la foule attendue, il souhaite axer son discours patriotique sur le rassemblement, la culture et l'esprit d'équipe, tout en évitant les prises de position partisanes.

L'artiste revient également sur son parcours précoce et sur son rôle marquant dans la série à succès Vitrerie Joyal, écrite par Martin Matte, une expérience enrichissante où il a pu s'approprier son personnage avec une grande liberté.

Écoutez Pier-Luc Funk, comédien et improvisateur, vendredi au micro de Catherine Brisson et Patrick Lagacé.