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De «Vitrerie Joyal» à la Saint-Jean

Pier-Luc Funk: fier porte-parole d'une fête nationale rassembleuse

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 mai 2026 09:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Pier-Luc Funk: fier porte-parole d'une fête nationale rassembleuse
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le comédien Pier-Luc Funk exprime sa grande fierté et l'immense honneur d'agir à titre de porte-parole de la fête nationale du Québec pour l'édition 2026.

Conscient de la pression face à la foule attendue, il souhaite axer son discours patriotique sur le rassemblement, la culture et l'esprit d'équipe, tout en évitant les prises de position partisanes.

L'artiste revient également sur son parcours précoce et sur son rôle marquant dans la série à succès Vitrerie Joyal, écrite par Martin Matte, une expérience enrichissante où il a pu s'approprier son personnage avec une grande liberté.

Écoutez Pier-Luc Funk, comédien et improvisateur, vendredi au micro de Catherine Brisson et Patrick Lagacé. 

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