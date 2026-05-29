Le chroniqueur Frédéric Labelle dévoile une nouvelle stratégie de communication choc de la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux.

Utilisant une esthétique de science-fiction et le terme à double sens «aliens», l'administration Trump a lancé le site alien.gov.

Loin de traiter d'extraterrestres, cette plateforme propose une carte interactive répertoriant de manière spectaculaire les arrestations de la police de l'immigration américaine (ICE).

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, vendredi à Lagacé le matin.

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