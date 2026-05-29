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Décès de Claude Lemieux à l'âge de 60 ans

«C'était un "money player", un gars qui se lève dans les grands moments»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 mai 2026 07:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«C'était un "money player", un gars qui se lève dans les grands moments»
Claude Lemieux, en 2009, au moment où il obtenait sa citoyenneté américaine. / (AP Photo/Jonathan J. Cooper)

Les hommages fusent à l'endroit de Claude Lemieux, décédé tragiquement à l'âge de 60 ans. L'ancien héros des Canadiens de Montréal, qui avait porté le flambeau lundi dernier au Centre Bell, laisse derrière lui l'image d'un compétiteur féroce et d'un père de famille dévoué, dont le départ soudain s'est propagé comme une onde de choc dans le monde du hockey.

Écoutez le journaliste Réjean Tremblay et l'ancien joueur de la LNH et député libéral de Marquette Enrico Ciccone, vendredi, à Lagacé le matin.

Les deux intervenants ont souligné l'intensité légendaire de Lemieux sur la glace, mais aussi sa grande sensibilité hors de la patinoire.

Enrico Ciccone s'est remémoré son talent pour ébranler l'adversaire lors des moments cruciaux, tandis que Réjean Tremblay a rappelé l'engagement total du joueur, prêt à sacrifier son propre confort pour garder sa soif de vaincre intacte.

«Dans notre jargon au hockey, on dit que c'est un "money player", un gars qui se lève dans les grands moments, c'est lui que tu veux avoir sur la glace.» 

Enrico Ciccone

«Claude Lemieux, c'était connu que c'était un hypersensible qui acceptait mal de ne pas avoir été élu au Temple de la renommée.»

Réjean Tremblay

Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, contactez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ou visitez Suicide.ca pour du clavardage et de l'aide professionnelle disponible partout au Québec 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

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