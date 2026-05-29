Décès de Claude Lemieux à l'âge de 60 ans

Les hommages fusent à l'endroit de Claude Lemieux, décédé tragiquement à l'âge de 60 ans. L'ancien héros des Canadiens de Montréal, qui avait porté le flambeau lundi dernier au Centre Bell, laisse derrière lui l'image d'un compétiteur féroce et d'un père de famille dévoué, dont le départ soudain s'est propagé comme une onde de choc dans le monde du hockey.
Écoutez le journaliste Réjean Tremblay et l'ancien joueur de la LNH et député libéral de Marquette Enrico Ciccone, vendredi, à Lagacé le matin.
Les deux intervenants ont souligné l'intensité légendaire de Lemieux sur la glace, mais aussi sa grande sensibilité hors de la patinoire.
Enrico Ciccone s'est remémoré son talent pour ébranler l'adversaire lors des moments cruciaux, tandis que Réjean Tremblay a rappelé l'engagement total du joueur, prêt à sacrifier son propre confort pour garder sa soif de vaincre intacte.
«Dans notre jargon au hockey, on dit que c'est un "money player", un gars qui se lève dans les grands moments, c'est lui que tu veux avoir sur la glace.»
«Claude Lemieux, c'était connu que c'était un hypersensible qui acceptait mal de ne pas avoir été élu au Temple de la renommée.»
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