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Claude Lemieux (1965-2026)

Un homme déterminé, mais déchiré entre sa carrière et sa famille

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 mai 2026 18:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Un homme déterminé, mais déchiré entre sa carrière et sa famille
Claude Lemieux au Centre Bell, lundi soir. / PC/Christine Muschi

L'ancien joueur de hockey des Canadiens de Montréal, des Devils du New Jersey et de l'Avalanche du Colorado, Claude Lemieux, nous a quittés, jeudi, à l'âge de 60 ans.

Lemieux, désormais citoyen américain, était revenu au Québec en début de semaine pour porter le flambeau, lundi, lors de cérémonies d'avant-match entre le Tricolore et les Hurricanes de la Caroline, un honneur qui l'avait ému.

Le réalisateur et scénariste pour RDS et Crave, Kenny Bodanis, avait longuement parlé avec Lemieux en 2025 pour les besoins du documentaire Toujours Canadien.

Écoutez Kenny Bodanis parler de Claude Lemieux au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Bodanis évoque le tournage dans les Laurentides avec Lemieux et tous les membres de sa famille;
  • Il a vu quelqu'un ayant retrouvé une certaine paix, des liens familiaux et un amour de la vie;
  • Il décrit Lemieux comme étant un homme déterminé, mais déchiré entre sa carrière et sa famille;
  • L'ex-joueur a dit à Bodanis qu'aucune question n'était exclue lors de l'entrevue d'environ quatre heures;
  • Lemieux était au courant du prix à payer pour avoir une carrière dans le hockey;
  • Le moment le plus sensible devant le caméra fut avec son neveu qui avait vécu un AVC quelques années plus tôt;
  • Lemieux a écrit au producteur en le remerciant pour l’avoir rapproché de sa famille;
  • Sa relation avec Jocelyn: beaucoup de respect et d’amour;
  • Le documentaire, disponible sur Crave, met en lumière les sacrifices, les regrets, et la complexité des relations de Claude Lemieux, notamment avec ses enfants et son frère.

«C'était être humain, un homme qui aimait ses enfants. C'était un homme qui voulait bien faire et qui était peut-être un petit peu perdu après sa carrière dans la LNH. Même si tu es un homme fort, ça ne veut pas dire que tout va bien et que tout est parfait»

Kenny Bodanis

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