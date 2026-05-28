Claude Lemieux (1965-2026)

L'ancien joueur de hockey des Canadiens de Montréal, des Devils du New Jersey et de l'Avalanche du Colorado, Claude Lemieux, nous a quittés, jeudi, à l'âge de 60 ans.

Lemieux, désormais citoyen américain, était revenu au Québec en début de semaine pour porter le flambeau, lundi, lors de cérémonies d'avant-match entre le Tricolore et les Hurricanes de la Caroline, un honneur qui l'avait ému.

Le réalisateur et scénariste pour RDS et Crave, Kenny Bodanis, avait longuement parlé avec Lemieux en 2025 pour les besoins du documentaire Toujours Canadien.

Écoutez Kenny Bodanis parler de Claude Lemieux au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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