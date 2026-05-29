Les Hurricanes mènent la série 3-1

À quelques heures du match numéro cinq où le Canadien joue sa survie, le descripteur Martin McGuire anticipe le retour de Brendan Gallagher dans l'alignement montréalais, appuyé par les récents propos élogieux de Cole Caufield à son endroit.

Rappelant le spectaculaire revirement de situation de l'équipe en 2021, le descripteur souligne la détermination du Tricolore à ramener la série à Montréal.

Écoutez l'analyse du descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, Martin McGuire, vendredi à Lagacé le matin.

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