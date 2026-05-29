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Les Hurricanes mènent la série 3-1

Les Canadiens jouent leur survie en Caroline: le temps d'habiller Gallagher?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 mai 2026 09:12

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Les Canadiens jouent leur survie en Caroline: le temps d'habiller Gallagher?
Martin McGuire / Cogeco Média

À quelques heures du match numéro cinq où le Canadien joue sa survie, le descripteur Martin McGuire anticipe le retour de Brendan Gallagher dans l'alignement montréalais, appuyé par les récents propos élogieux de Cole Caufield à son endroit.

Rappelant le spectaculaire revirement de situation de l'équipe en 2021, le descripteur souligne la détermination du Tricolore à ramener la série à Montréal. 

Écoutez l'analyse du descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, Martin McGuire, vendredi à Lagacé le matin

Autre sujet abordé: 

  • Le contrôle absolu de la Ligue nationale sur l'organisation des matchs de fin de conférence.

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