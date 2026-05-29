L'ex-joueur des Canadiens meurt à 60 ans

Patrick Lagacé réagi avec émotion au décès soudain de Claude Lemieux, survenu en Floride. Cette nouvelle est d'autant plus choquante que la légende du Tricolore était tout souriant lundi dernier au Centre Bell, où il a été acclamé par 21 000 partisans en portant le flambeau, avant le match face aux Hurricanes.
Écoutez Patrick Lagacé commenter et réagir au décès de l'ex-attaquant des Canadiens Claude Lemieux dans son tour d'horizon de l'actualité.
Pour l'animateur, le nom de Lemieux restera à jamais gravé dans la mémoire collective, rappelant notamment son but iconique en prolongation lors du match ultime de 1986 contre les Whalers de Hartford.
Au-delà de ses exploits sportifs et de ses quatre coupes Stanley, le départ de celui qui semblait pourtant «rayonnant» il y a quelques jours rappelle l'importance de la santé mentale.
«On sait jamais ce qu'il y a sous la surface. C’est vrai si vous êtes camionneur, [...] comptable, [...] infirmière, et c’est vrai si vous êtes Claude Lemieux.»
Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, contactez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ou visitez Suicide.ca pour du clavardage et de l'aide professionnelle disponible partout au Québec 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
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