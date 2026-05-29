L'ex-joueur des Canadiens meurt à 60 ans

Patrick Lagacé réagi avec émotion au décès soudain de Claude Lemieux, survenu en Floride. Cette nouvelle est d'autant plus choquante que la légende du Tricolore était tout souriant lundi dernier au Centre Bell, où il a été acclamé par 21 000 partisans en portant le flambeau, avant le match face aux Hurricanes.

Écoutez Patrick Lagacé commenter et réagir au décès de l'ex-attaquant des Canadiens Claude Lemieux dans son tour d'horizon de l'actualité.

Pour l'animateur, le nom de Lemieux restera à jamais gravé dans la mémoire collective, rappelant notamment son but iconique en prolongation lors du match ultime de 1986 contre les Whalers de Hartford.

Au-delà de ses exploits sportifs et de ses quatre coupes Stanley, le départ de celui qui semblait pourtant «rayonnant» il y a quelques jours rappelle l'importance de la santé mentale.