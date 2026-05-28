Après une trentaine de dénonciations

À Paris, la représentation de la pièce de théâtre Deuxième partie a été perturbée par des militantes du collectif féministe «Nous Toutes», venues dénoncer les agissements de Patrick Bruel.

Masquées et scandant des slogans, elles ont forcé l'interruption du spectacle pendant une dizaine de minutes avant d'être évacuées.

Alors que le public s'est montré agacé par l'interruption, la saga entourant le chanteur s’alourdit.

Une enquête de Paris Match révèle l'omerta de l'industrie face à une trentaine de témoignages d'inconduites et d'agressions sexuelles alléguées.

Sa maison de disques, Sony Music, met ses activités sur pause et l'annulation de plusieurs concerts plane.

Écoutez Catherine Brisson donner les détails lors de sa chronique culturelle, jeudi à Lagacé le matin.