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Après une trentaine de dénonciations

Spectacle perturbé à Paris: un collectif féministe interrompt Bruel sur scène

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 mai 2026 09:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Spectacle perturbé à Paris: un collectif féministe interrompt Bruel sur scène
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

À Paris, la représentation de la pièce de théâtre Deuxième partie a été perturbée par des militantes du collectif féministe «Nous Toutes», venues dénoncer les agissements de Patrick Bruel.

Masquées et scandant des slogans, elles ont forcé l'interruption du spectacle pendant une dizaine de minutes avant d'être évacuées.

Alors que le public s'est montré agacé par l'interruption, la saga entourant le chanteur s’alourdit.

Une enquête de Paris Match révèle l'omerta de l'industrie face à une trentaine de témoignages d'inconduites et d'agressions sexuelles alléguées.

Sa maison de disques, Sony Music, met ses activités sur pause et l'annulation de plusieurs concerts plane.

Écoutez Catherine Brisson donner les détails lors de sa chronique culturelle, jeudi à Lagacé le matin

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