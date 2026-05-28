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Deuil dans le monde du hockey

Claude Lemieux s'éteint à l'âge de 60 ans

par Cogeco Media | Modifié le 29 mai 2026 à 16:27

Claude Lemieux s'éteint à l'âge de 60 ans
L'ancien joueur des Canadiens de Montréal, Claude Lemieux, entre dans l'aréna pendant l'échauffement d'avant-match, avant la première période du troisième match de la finale de la Coupe Stanley de l'Association de l'Est de la LNH contre les Hurricanes de la Caroline, à Montréal, le lundi 25 mai 2026. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal, Claude Lemieux, est décédé subitement à l’âge de 60 ans, a annoncé l'Association des anciens joueurs de la LNH, jeudi. 

La cause du décès n'a pas été officiellement dévoilée.

À écouter

Jean Perron et Michel Bergeron rendent hommage à Claude Lemieux

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Philippe Cantin
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Décès de Claude Lemieux: le monde du hockey sous le choc

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8:22

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«Le plus beau souvenir de ma carrière» -Claude Lemieux

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Mario Langlois
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17:15

Cette triste nouvelle survient trois jours après son passage au Centre Bell, où il avait fièrement porté le flambeau avant le trosième match de la finale de l'Association de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline.

Reconnu comme l'une des plus grandes pestes de l’histoire de la LNH, «Pépé», comme on le surnommait, s'est surtout illustré par ses succès printaniers.

À écouter

Claude Lemieux meurt à 60 ans, quelques jours après avoir porté le flambeau

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«C'est un gars qui faisait une différence dans un match» -Serge Savard

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Un homme déterminé, mais déchiré entre sa carrière et sa famille

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13:34

Il a remporté quatre coupes Stanley au cours de sa carrière, dont sa première avec le Tricolore en 1986, en plus de mettre la main sur le trophée Conn-Smythe en 1995, avec les Devils du New Jersey.

Devenu agent de joueurs, il laisse un grand vide dans la communauté du hockey québécois.

À écouter

«Dans les éliminatoires, il élevait son jeu d'un cran» -Pierre Gervais

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Mario Langlois
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«Claude Lemieux, c'était le compétiteur ultime» -Dany Dubé

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«Claude Lemieux, c’était le moule parfait du joueur de séries»

Avec

Patrick Lagacé
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Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
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Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, contactez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ou visitez Suicide.ca pour du clavardage et de l'aide professionnelle disponible partout au Québec 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

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