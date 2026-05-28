Deuil dans le monde du hockey

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal, Claude Lemieux, est décédé subitement à l’âge de 60 ans, a annoncé l'Association des anciens joueurs de la LNH, jeudi.
La cause du décès n'a pas été officiellement dévoilée.
Cette triste nouvelle survient trois jours après son passage au Centre Bell, où il avait fièrement porté le flambeau avant le trosième match de la finale de l'Association de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline.
Reconnu comme l'une des plus grandes pestes de l’histoire de la LNH, «Pépé», comme on le surnommait, s'est surtout illustré par ses succès printaniers.
Il a remporté quatre coupes Stanley au cours de sa carrière, dont sa première avec le Tricolore en 1986, en plus de mettre la main sur le trophée Conn-Smythe en 1995, avec les Devils du New Jersey.
Devenu agent de joueurs, il laisse un grand vide dans la communauté du hockey québécois.
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