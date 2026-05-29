Face à un déficit de maintenance colossal touchant les routes, les hôpitaux et les réseaux d'Hydro-Québec, le chroniqueur Luc Ferrandez estime que la province se trouve dans une impasse financière sans précédent.

Pour les seules petites municipalités, un fonds de 25 milliards de dollars serait nécessaire pour remettre les infrastructures à niveau, forçant les élus à envisager des mesures fiscales impopulaires.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant l'insoutenable facture des infrastructures... qui tombent en ruine au Québec.

Parmi les solutions sur la table, Ferrandez évoque la tarification de l'eau pour les grandes entreprises, l'instauration de péages sur les autoroutes ou encore une taxe de 100 $ par personne.

Selon lui, les partis politiques devront faire preuve de courage lors de la prochaine campagne électorale en identifiant clairement quels services ou projets devront être abandonnés, car la capacité de payer des Québécois a atteint ses limites.