Le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque a rendu un vibrant hommage à Claude Lemieux, dont le décès, à l'âge de 60 ans, a été annoncé jeudi après-midi.

Celui que l'on surnommait «Pépé» avait pourtant été acclamé par la foule du Centre Bell lundi dernier, alors qu'il portait fièrement le flambeau lors d'une cérémonie précédant le match face aux Hurricanes.

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