Réécoutez Claude Lemieux commenter son but de 1986 contre les Whalers de Hartford en 1986 lors d'une entrevue antérieure avec Mario Langlois et la description du but en question, à l'époque.
Claude Lemieux (1965-2026)
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