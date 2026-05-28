Le premier trio

En cette journée du décès de Claude Lemieux et à la veille du cinquième match de la finale de l'Association de l'Est entre les Canadiens de Montréal, le 1er trio des Amateurs de sports est bien particulier.

L'animateur Mario Langlois accueille...

Andrée-Anne Barbeau, journaliste et animatrice du Réseau des sports qui occupera la chaise d'Alain Crête lors des matchs des Canadiens dès la saison 2026-2027.

Stéphane Waite, ancien instructeur des gardiens des Blackhawks de Chicago et des Canadiens de Montréal dans la LNH.

Tony Marinaro, collaborateur au 98.5 Sports.

Le départ de Claude Lemieux

Andrée-Anne Barbeau: «J'ai pensé tout de suite à Jocelyn (avec qui elle travaille) et à ses parents. Le clan Lemieux, c’est une famille tissée serrée. J'ai surtout connu Claude Lemeiux à travers les yeux de son frère».

Stéphane Waite: «C’est lui qui te fait réaliser que le caractère et le talent va toujours battre le talent».

Tony Marinaro: «Pour nous, Claude Lemieux était un héros en 1986».

Le revers des Canadiens contre les Hurricanes

Andrée-Anne: «Ça a été décevant du début à la fin. Ce qui est décevant, c’est de les voir à court de solutions. Où est l’identité des Canadiens?»

Stéphane: «C’est incroyable ce que la Caroline est capable de faire. Les Canadiens sont incapables d'exécuter les solutions. Il faut que je donne crédit aux Hurricanes»

Le cinquième match à venir

Andrée-Anne: «La résilience de l’équipe en saison régulière me donne espoir»

Stéphane: «J’espère voir Gallagher demain»

Tony: «Il y a quelque chose qui ne marche pas avec Caufield»