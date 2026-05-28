Tarifs américains

Le changement dans les tarifs décrétés par le gouvernement américain envers beaucoup de produits canadiens, ça fait très mal à Bombardier Produits Récréatifs qui fabriquent essentiellement des motoneiges et toute une gamme de produits dans des véhicules hors route.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Bombardier Produits Récréatifs a publié jeudi matin ses résultats pour le premier trimestre de 2027,se terminant le 30 avril. Une baisse des profits, malgré une hausse importantes des ventes.

Plus important encore, l’entreprise, qui avait suspendu en avril ses prévisions financières en raison des changements tarifaires imposés par Trump, a publié de nouvelles prévisions pour l’année qui révèle un fort repli du bénéfice par rapport à ce qui avait été annoncé en mars.

Autre sujet discuté

Le département américain du commerce a publié jeudi matin l’indice de dépenses de consommation, une mesure précise de l’inflation utilisée par la réserve fédérale.

Cet indice s’élevait à 3,8% en avril, alors que la Fed vise une cible de 2%. Le nouveau président ne pourra pas baisser les taux dans un tel contexte.