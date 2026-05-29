Des millions de frais bancaires engendrés

Le financement des projets de la Société de transports de Montréal (STM) est freiné par des délais administratifs du gouvernement provincial allant jusqu'à cinq ans.

Les projets concernés ont été annoncés par Québec et ils sont inscrits au Plan québécois des infrastructures (PQI). Un budget leur est associé. Pourtant, la STM attend en moyenne trois ans avant de recevoir l’autorisation de financement du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Le député libéral Monsef Derraji a questionné le ministre des Transports, Benoit Charette, sur le sujet.

Écoutez le député de Nelligan pour le Parti libéral du Québec, Monsef Derraji, dénoncer la situation, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Radio-Canada confirme que pour le prolongement de la ligne bleue, les documents déposés à l’étude des crédits indiquent que la STM a avancé 910 millions de dollars pour commencer les travaux. Encore à ce jour, ils sont en attente des réponses à ses demandes d’aide financière, qui totalisent 5 milliards de dollars.