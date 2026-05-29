Andréanne A. Malette présente un nouvel album double, Les jardins dérangés, enregistré live à la petite église de Saint-Eustache et à la salle Pauline-Julien à Montréal, regroupant quatre albums après deux ans de tournée.

Portée par un sentiment de nostalgie et le deuil de sa quatrième tournée, la chanteuse présente des versions revisitées de ses plus grands succès.

Écoutez la chanteuse Andréanne A. Malette parler de ce nouvel album, vendredi, en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.