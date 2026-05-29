Andréanne A. Malette présente un nouvel album double, Les jardins dérangés, enregistré live à la petite église de Saint-Eustache et à la salle Pauline-Julien à Montréal, regroupant quatre albums après deux ans de tournée.
Portée par un sentiment de nostalgie et le deuil de sa quatrième tournée, la chanteuse présente des versions revisitées de ses plus grands succès.
Écoutez la chanteuse Andréanne A. Malette parler de ce nouvel album, vendredi, en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.
«C'est parti du deuil de la quatrième tournée de mon dernier album Les jardins dérangés. C'est ma tournée préférée. J'aimais non seulement les chansons de cet album-là, mais tout ce qui était construit autour [...] Le show en soi était une œuvre qui n'existait pas nulle part, sauf si tu venais voir le show. La tournée s'est finie. J'étais triste et j'ai décidé de l'enregistrer, tout simplement.»