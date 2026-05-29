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Cinquième match Canadiens-Hurricanes

«C'est maintenant ou jamais pour le CH» -Meeker Guerrier

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 mai 2026 16:15

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«C'est maintenant ou jamais pour le CH» -Meeker Guerrier
Esprit sportif / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal feront face à l'élimination alors qu'ils disputeront le cinquième match de la finale de l'Association de l'Est, vendredi soir, face aux Hurricanes de la Caroline.

Comment Martin St-Louis parviendra-t-il à électriser ses troupes? Brendan Gallagher, que plusieurs aimeraient voir être ajouté à l'alignement, s'est entrainé avec les réservistes.

Écoutez le chroniqueur sportif discuter du match éliminatoire que le CH dispute vendredi soir au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets discutés:

  • Hockey: la Russie pourrait faire son retour dans les compétitions internationales;
  • Novak Djokovic surprit par un Brésilien de 19 ans à Roland-Garros;
  • Thunder vs Spurs: la finale avant la finale dans la NBA?

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