Cinquième match Canadiens-Hurricanes

Les Canadiens de Montréal feront face à l'élimination alors qu'ils disputeront le cinquième match de la finale de l'Association de l'Est, vendredi soir, face aux Hurricanes de la Caroline.
Comment Martin St-Louis parviendra-t-il à électriser ses troupes? Brendan Gallagher, que plusieurs aimeraient voir être ajouté à l'alignement, s'est entrainé avec les réservistes.
Écoutez le chroniqueur sportif discuter du match éliminatoire que le CH dispute vendredi soir au micro de Philippe Cantin.
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