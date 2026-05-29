Cinquième match Canadiens-Hurricanes

Les Canadiens de Montréal feront face à l'élimination alors qu'ils disputeront le cinquième match de la finale de l'Association de l'Est, vendredi soir, face aux Hurricanes de la Caroline.

Comment Martin St-Louis parviendra-t-il à électriser ses troupes? Brendan Gallagher, que plusieurs aimeraient voir être ajouté à l'alignement, s'est entrainé avec les réservistes.

Écoutez le chroniqueur sportif discuter du match éliminatoire que le CH dispute vendredi soir au micro de Philippe Cantin.