Mark Carney à Washington

Le premier ministre canadien Mark Carney était à New York, jeudi, afin de prononcer une allocution devant des gens d'affaires et il a réclamé un nouveau partenariat avec les États-Unis.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Mark Carney propose un nouveau partenariat avec les États-Unis;
- Le PM canadien insiste sur la diversification économique du Canada et la fidélité aux valeurs;
- Comment l'administration Trump va réagir à cette visite?;
- Les tarifs américains nuisent autant au Canada qu'aux États-Unis;
- Le Canada n'est pas allé aux États-Unis pour quémander.