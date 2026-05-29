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The Boys of Dungeon Lane

Paul McCartney: ses souvenirs de jeunesse au cœur de son nouvel album

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 mai 2026 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Paul McCartney: ses souvenirs de jeunesse au cœur de son nouvel album
Cette image publiée par CBS montre Paul McCartney, à droite, aux côtés de l'animateur Stephen Colbert lors du dernier épisode de "The Late Show with Stephen Colbert" à New York, le jeudi 21 mai 2026. / Scott Kowalchyk/CBS via AP

Pour ses 83 ans, Paul McCartney a lancé vendredi The Boys of Dungeons Lane, un 13ᵉ album intime et introspectif qui plonge dans ses souvenirs de jeunesse à Liverpool.

Réalisé sur cinq ans et marqué par un duo avec Ringo Starr, ce disque dévoile une voix plus fragile et vieillissante, mais animée d'une énergie profondément émouvante.

Les amateurs de Paul McCartney y retrouvent des tonalités dignes des Wings, d'autres des Beatles, et certaines inédites.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp présenter le 13e album de Paul McCartney, vendredi au micro de Philippe Cantin. 

«La voix de Paul McCartney est quand même vieillissante [...] on la sent plus fragile, mais il est toujours très, très énergique. Puis à la limite, je trouve ça quand même émouvant de l'entendre un peu comme ça.»

Catherine Beauchamp

Les autres nouveautés de la semaine :

  • Ariana Grande et son nouveau single hate that i made you love me, tiré de l'album Petal;
  • Mylène Farmer pour son retour avec la chanson C'est à qui le tour de tout refuser ?;
  • Fanny Bloom pour sa chanson Piège à charme, qui clôt la série télé Annie et Joey.

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