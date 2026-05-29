The Boys of Dungeon Lane

Pour ses 83 ans, Paul McCartney a lancé vendredi The Boys of Dungeons Lane, un 13ᵉ album intime et introspectif qui plonge dans ses souvenirs de jeunesse à Liverpool.

Réalisé sur cinq ans et marqué par un duo avec Ringo Starr, ce disque dévoile une voix plus fragile et vieillissante, mais animée d'une énergie profondément émouvante.

Les amateurs de Paul McCartney y retrouvent des tonalités dignes des Wings, d'autres des Beatles, et certaines inédites.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp présenter le 13e album de Paul McCartney, vendredi au micro de Philippe Cantin.