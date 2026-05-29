Conduite fragilisée

Montréal demande à plus d'un million de ses citoyens de limiter leur consommation d'eau cet été, due à la détérioration imprévue d’une conduite alimentant le principal réservoir d’eau de la ville.

Il faudra donc écourter ses douches, se priver de laver son automobile et arroser minimalement ses pelouses.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste au réseau Cogeco Média, faire le point sur la situation, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Seuls trois arrondissements sont épargnés par la situation, soit Pierrefonds-Roxboro, Lachine et L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève.