Percée médicale majeure

Une nouvelle catégorie de médicaments s’attaquant à une cause génétique de maladies cardiovasculaires est sur le point de faire son entrée sur le marché.

Cette avancée prometteuse pourrait révolutionner le traitement du cholestérol et réduire considérablement les risques d'infarctus et d'AVC d'ici un à deux ans.

Cette cause sournoise des crises cardiaques et des AVC échappe aux traitements depuis des décennies.

Écoutez le Dr Gilles Goulet, cardiologue, expliquer l'importance de cette découverte, vendredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Pour plus d'informations sur la maladie des artères coronaires, vous pouvez vous référer au site de Icardio, une plateforme instiguée par Dr Goulet.