Équipement spécialisé et coût de la main d'oeuvre

L’entretien automobile est plus coûteux aujourd'hui en raison de l'évolution technologique fulgurante des véhicules et de la diversité des pièces.

Avec l'omniprésence des ordinateurs de bord et l'utilisation d'huiles synthétiques haut de gamme, une simple vidange d'huile, qui coûtait autrefois une quarantaine de dollars, peut désormais varier entre 150$ et 250$.

Écoutez le propriétaire de garage Alain Blondeau discuter de l'entretien automobile, jeudi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.