Nouveau cessez-le-feu?

Est-ce que les États-Unis et l'Iran ont véritablement conclu un cadre d'accords pour une extension du cessez-le-feu? C'est la question qu'on se pose, parce qu'encore une fois, les informations sont divergentes.

Écoutez à ce sujet Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

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