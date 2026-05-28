Nouveau cessez-le-feu?

Est-ce que les États-Unis et l'Iran ont véritablement conclu un cadre d'accords pour une extension du cessez-le-feu? C'est la question qu'on se pose, parce qu'encore une fois, les informations sont divergentes.
Écoutez à ce sujet Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.
Les sujets discutés
- Est-ce que l'extension du cessez-le-feu va tenir?
- La réouverture du détroit d'Ormuz va être compliquée;
- L'Iran n'est pas encore battu et remet à jour son armement;
- Tous les éléments d'un accord existeraient si Trump n'était pas là;
- Israël veut prendre le contrôle de 60 % de Gaza;
- À quel moment la communauté internationale va contraindre Israël à accepter un État palestinien;
- La situation en Russie est désastreuse: un renversement de Poutine est-il possible?