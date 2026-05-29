La justice américaine vient d’ordonner le gel temporaire du très controversé fonds d’indemnisation de 1,8 milliard de dollars destiné aux «victimes politiques de l’ère Biden», initié par Donald Trump il y a quelques jours.
Ce revers majeur s'accompagne d'un second camouflet constitutionnel concernant le prestigieux Kennedy Center, auquel le président aimerait bien ajouter son nom.
La justice américaine a tranché vendredi que c’est au Congrès de décider, et non à la Maison-Blanche.
Écoutez le résumé de l'actualité politique américaine par la chroniqueuse Valérie Beaudoin, ce vendredi, au micro de Philippe Cantin.
«C'était tellement impopulaire que je pense que le fait qu'on gèle les avoirs, dans ce cas-là, ça doit être un soupir de soulagement pour beaucoup de républicains qui étaient, eux, contre Trump là-dessus. C'était un des rares dossiers où on a senti qu'il y avait un certain soulèvement.»
Autre sujet abordé
- Les discussions à la Maison-Blanche pour une trêve de 60 jours dans le détroit d'Ormuz s'annoncent très difficiles en raison de l'absence de clauses sur le nucléaire et de la volonté d'Israël de poursuivre ses opérations militaires au Liban.