La justice américaine vient d’ordonner le gel temporaire du très controversé fonds d’indemnisation de 1,8 milliard de dollars destiné aux «victimes politiques de l’ère Biden», initié par Donald Trump il y a quelques jours.

Ce revers majeur s'accompagne d'un second camouflet constitutionnel concernant le prestigieux Kennedy Center, auquel le président aimerait bien ajouter son nom.

La justice américaine a tranché vendredi que c’est au Congrès de décider, et non à la Maison-Blanche.

Écoutez le résumé de l'actualité politique américaine par la chroniqueuse Valérie Beaudoin, ce vendredi, au micro de Philippe Cantin.