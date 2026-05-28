Actualités politiques

Nathalie Normandeau analyse la semaine politique québécoise, soulignant les tensions entre le ministre des Finances, Éric Girard, et la première ministre, ainsi que les difficultés de Christine Fréchette à répondre aux questions du chef de l'opposition officielle.
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«Lorsque tu es en politique, la chose que tu dois éviter, c'est de te faire dessiner par tes adversaires, mais lorsque ça vient de ton camp, c'est extrêmement frustrant.»