Après un long parcours plein d'embĉhe vers la grossesse, Isabelle Provost, 43 ans, a donné naissance à des triplés en solo au CHU Sainte-Justine.
Son accouchement à 32 semaines de grossesse a nécessité la présence de 20 professionnels de la santé. Cette maman solo compte désormais sur l'aide précieuse de sa famille et de sa communauté pour amorcer cette nouvelle vie à quatre.
Écoutez Isabelle Provost cette nouvelle maman de triplés, revenir sur sa grossesse et les défis qui l'attendent au micro de Philippe Cantin.
«On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Là, moi j'ai un méga beau grand village qui me supporte, de gens que je connais, de gens que je connais pas. C'est extraordinaire l'étendue de l'aide que je reçois et du soutien que je reçois.»
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Pour suivre l'aventure d'Isabelle Provost et de ses trois enfants: @le_fil_invisible sur Instagram