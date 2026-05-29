Après un long parcours plein d'embĉhe vers la grossesse, Isabelle Provost, 43 ans, a donné naissance à des triplés en solo au CHU Sainte-Justine.

Son accouchement à 32 semaines de grossesse a nécessité la présence de 20 professionnels de la santé. Cette maman solo compte désormais sur l'aide précieuse de sa famille et de sa communauté pour amorcer cette nouvelle vie à quatre.

Écoutez Isabelle Provost cette nouvelle maman de triplés, revenir sur sa grossesse et les défis qui l'attendent au micro de Philippe Cantin.