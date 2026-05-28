Discours de Carney à New York

Un Canada fort contribuera à rendre l'Amérique grande à nouveau, a dit Mark Carney, jeudi, à New York.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin commenter l'utilisation du slogan »MAGA» lors d'un discours à New York.
Les sujets discutés
- Mark Carney séduit son auditoire à New York;
- Un accord de principe entre les États-Unis et l'Iran. Ça va tenir?
- Les Iraniens auraient abattu un avion américain;
- Donald Trump menace d'oblitérer Oman;
- E. Jean Carroll sous enquête.