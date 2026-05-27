Contrats d'avions radar

On a appris que le Canada négocie avec SAAB pour construire ses avions radars au Canada.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le Canada négocie avec le géant SAAB pour ses avions à venir;
- Cela représente un revers pour Boeing et une excellente nouvelle pour Bombardier, car l’épine dorsale de l’avion suédois, le Global Eye est l’avion d’affaires Global 6500 construit par Bombardier;
- Achat de 12 sous-marins, l’Allemagne promet 86 milliards en retombées économiques au Canada.