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Jeux «améliorés» ou Jeux «dopés»

Des records mondiaux ont-ils été battus?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 mai 2026 18:18

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Des records mondiaux ont-ils été battus?
Des sprinters au 100m lors des «Jeux améliorés». / AP/Jae C. Hong.

On revient sur les fameux Enhanced games, ou Jeux améliorés. Est-ce qu'il y a beaucoup de records qui ont été battus?

On écoute à ce sujet Philippe Gagnon, chroniqueur sport, expert olympique et médaillé paralympique.

Les sujets discutés

  • On analyse les premiers «Jeux pour dopés» organisés par une entreprise cotée à la Bourse de New York, où le dopage est permis et encouragé.
  • Malgré 38 athlètes, des épreuves en haltérophilie, natation et athlétisme, peu de records mondiaux ont été battus;
  • L'événement a attiré 250 000 téléspectateurs sur YouTube;
  • L'entreprise a perdu 43 % de sa valeur boursière;
  • Le Comité international olympique (CIO) refuse d'accorder des primes aux médaillés olympiques, contrairement aux 1 million de dollars offerts pour un record.

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