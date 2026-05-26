Jeux «améliorés» ou Jeux «dopés»

On revient sur les fameux Enhanced games, ou Jeux améliorés. Est-ce qu'il y a beaucoup de records qui ont été battus?
On écoute à ce sujet Philippe Gagnon, chroniqueur sport, expert olympique et médaillé paralympique.
Les sujets discutés
- On analyse les premiers «Jeux pour dopés» organisés par une entreprise cotée à la Bourse de New York, où le dopage est permis et encouragé.
- Malgré 38 athlètes, des épreuves en haltérophilie, natation et athlétisme, peu de records mondiaux ont été battus;
- L'événement a attiré 250 000 téléspectateurs sur YouTube;
- L'entreprise a perdu 43 % de sa valeur boursière;
- Le Comité international olympique (CIO) refuse d'accorder des primes aux médaillés olympiques, contrairement aux 1 million de dollars offerts pour un record.