À l'approche de l'été, la Ville de Montréal présente son plan d'action pour freiner la hausse de l'itinérance sur l'île, dont la remise sur pied d'une cellule de crise.

Les investissements ont triplé cette année, passant de 10 à 30 millions de dollars, explique celui qui gère le dossier à la Ville, Claude Pinard.

Inquiet de l'arrivée des déménagements du 1er juillet, l'argent mis sur la table servira entre autres à déployer davantage de travailleurs de rue sur le territoire de la métropole.

Écoutez Claude Pinard, président du comité exécutif et responsable de l’itinérance à la Ville de Montréal détailler ce plan, mercredi, au Québec maintenant.