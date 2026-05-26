Diffusée lors du 3e match Canadiens-Hurricanes

La publicité du Parti québécois diffusée lors du troisième match de la série Canadiens-Hurricanes a fait sourire l'animatrice et analyste politique, Nathalie Normandeau, qui lui donne 10 sur 10.

Selon ce qu'elle observe, la première ministre Christine Fréchette est devenue une menace pour le Parti québécois, qui tente de prouver que la CAQ essaie de faire du neuf avec du vieux.

Une publicité qui marque le début de la campagne électorale, bien qu'elle n'ait pas encore été déclenchée officiellement, explique-t-elle.

Écoutez l'analyse de Nathalie Normandeau sur le sujet, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

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