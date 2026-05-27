Pas informée de l'augmentation d'une taxe

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a révélé mercredi qu'elle n'était pas au courant de l’augmentation de la taxe sur les primes d’assurance, passant de 9 % à 9,975 %, en période d'étude des crédits budgétaires.

Un problème de communication entre son équipe et elle, selon Nathalie Normandeau, qui explique mal comment l'information n'a pas été transmise à la première ministre.

Écoutez l'analyse politique de Nathalie Normandeau au micro de l'animateur Philippe Cantin, mercredi, au Québec maintenant.