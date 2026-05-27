Pas informée de l'augmentation d'une taxe

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a révélé mercredi qu'elle n'était pas au courant de l’augmentation de la taxe sur les primes d’assurance, passant de 9 % à 9,975 %, en période d'étude des crédits budgétaires.
Un problème de communication entre son équipe et elle, selon Nathalie Normandeau, qui explique mal comment l'information n'a pas été transmise à la première ministre.
Écoutez l'analyse politique de Nathalie Normandeau au micro de l'animateur Philippe Cantin, mercredi, au Québec maintenant.
«C'est Les beaux malaises pour Christine Fréchette, j'ai envie de dire. Ok, on peut comprendre, c'est arrivé une fois, mais ça ne doit plus arriver. Elle n'a plus de chances.»