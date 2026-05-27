Personnage impliqué dans des scandales

Le candidat texan, Ken Paxton, soutenu par le président Trump, a remporté une victoire écrasante lors de l'investiture républicaine comme candidat sénatorial en vie des prochaines élections de mi-mandat.

Il n'a fallu que quelques minutes, mardi soir, pour constater que ses 64 % d'appuis étaient suffisants pour qu'il gagne l'investiture, Ken Paxton étant un candidat impliqué dans des affaires d'adultère, de corruption et de procédure de destitution de son propre parti.

Écoutez la chroniqueuse de politique américaine, Valérie Beaudoin, commenter ce qui se passe au sud de notre frontière, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

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