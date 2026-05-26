L'ex-ministre Steven Guilbeault et actuel député de Laurier—Sainte-Marie va quitter le Parti libéral du Canada, a annoncé Radio-Canada, mardi après-midi.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Steven Guilbeault va quitter le Parti libéral du Canada;
- Il y aura donc deux élections partielles à venir au Québec, avec celle qui suivra le départ du néo-démocrate Alexandre Boulerice;
- Le Bloc québécois pourrait, potentiellement, remporter ces deux élections, pense Dimitri Soudas;
- Mark Carney s'est-il mis les pieds dans les plats avec le référendum albertain?
- Le projet de loi C-22 sur l’accès policier aux données numériques et ses risques pour la vie privée.