Les Canadiens en recul 1-2 contre les Hurricanes

Les Canadiens de Montréal ont perdu deux matchs consécutifs pour la première fois des séries éliminatoires et ils tirent de l'arrière dans la finale de l'Association de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline.

Écoutez Martin McGuire commenter la série entre les Canadiens et les Hurricanes en compagnie de Meeker Guerrier et Philippe Cantin.

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