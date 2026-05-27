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Contrats militaires

Le Canada snobe les avions de surveillance américains

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 mai 2026 15:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Canada snobe les avions de surveillance américains
La Suède a été préférée aux États-Unis par le gouvernement canadien pour l'achat d'avions de surveillance / Adobe Stock / pict rider

Le gouvernement canadien, sous la direction du premier ministre Mark Carney, a entamé des négociations exclusives avec le constructeur suédois Saab pour l'acquisition d'une flotte de six avions de surveillance GlobalEye, écartant les concurrents américains L3Harris et Boeing.

Est-ce un pied de nez aux États-Unis ou une main tendue vers les Européens?

Écoutez Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique, faire le point sur cette décision stratégique, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

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