Contrats militaires

Le gouvernement canadien, sous la direction du premier ministre Mark Carney, a entamé des négociations exclusives avec le constructeur suédois Saab pour l'acquisition d'une flotte de six avions de surveillance GlobalEye, écartant les concurrents américains L3Harris et Boeing.

Est-ce un pied de nez aux États-Unis ou une main tendue vers les Européens?

Écoutez Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique, faire le point sur cette décision stratégique, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.