L'ajout de 500 000 personnes à la liste des patients ayant accès à un médecin de famille est une annonce purement administrative et ne garantit en rien une prise en charge réelle pour les citoyens, selon l'expert en politiques publiques Patrick Déry.

Selon l'analyste, le gain est illusoire puisque le nombre de médecins disponibles n'a pas augmenté.

Écoutez-le émettre ses réserves concernant la dernière annonce de la FMOQ et du ministère de la Santé, mercredi, au Québec maintenant.

Il souligne également que le Québec, à l'instar du reste du Canada, compte trop peu de médecins par habitant et que ceux-ci sont souvent accaparés par le milieu hospitalier plutôt qu'en cabinet de consultation.