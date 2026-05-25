Économie en «K»

Lundi après-midi, la première ministre Christine Fréchette annoncera une liste de produits d'épicerie et de pharmacie exempts de TVQ, promettant une économie moyenne de 50 $ par ménage par année.

Pourtant, l'accueil du public et des experts est glacial.

En compagnie du chroniqueur économique Alexandre Leblond, Marie-Eve Tremblay décortique une mesure qualifiée d'«électoraliste» et de «spectacle politique».

Ensemble, ils démontrent que cette baisse de taxe profitera surtout aux ménages aisés, puisque les familles précaires n'achètent pas ces produits transformés, déjà trop chers à la base.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond, expliquer le tout lundi au micro de Marie-Eve Tremblay.