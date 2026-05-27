Guilbeault démissionne sans claquer la porte

Le député libéral Steven Guilbeault quitte son poste... mais demeure membre du caucus libéral jusqu'à son départ de la Chambre des communes.
Une décision qui étonne Dimitri Soudas.
Écoutez l'analyste de politique fédérla Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Mark Carney n'a reconnu aucune recommandation de Guilbeault;
- Steven Guilbeault a été fort critique des politiques de son parti;
- Dimitri Soudas admet qu'il s'agit d'une sortie avec classe;
- Dominic LeBlanc prépare une mission à Washington pour le renouvellement de l'accord de libre-échange Canada–États-Unis;
- Le gouvernement canadien privilégie un partenariat avec la Suède pour l'achat d'avions de surveillance, et les Allemands proposent des sous-marins avec 80 milliards de retombées économiques.