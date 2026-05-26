Selon l’Institut de la statistique du Québec, le PIB québécois a repris de la vigueur en février avec une progression de 0,4%, alors que ce gain n’avait été que de 0,0% en janvier, révisé ensuite à 0,1%.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique de Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.

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