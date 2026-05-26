Selon l’Institut de la statistique du Québec, le PIB québécois a repris de la vigueur en février avec une progression de 0,4%, alors que ce gain n’avait été que de 0,0% en janvier, révisé ensuite à 0,1%.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique de Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une reprise pour l'économie québécoise... avant le déclenchement de la guerre en Iran;
- CAE figure parmi les entreprises qui souhaitent la fin du conflit au Moyen-Orient. Les ventes de simulateurs et les sessions d'entraînement dans les Émirats arabes unis sont directement affectées par le conflit;
- Une importante délégation commerciale indienne est actuellement au Canada. Le but: conclure un accord de libre-échange d'ici la fin de l'année.