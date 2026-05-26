Les États-Unis frappent l'Iran

Les États-Unis ont frappé l’Iran la nuit dernière, essentiellement pour protéger leurs soldats, ont-ils déclaré par la suite.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les États-Unis visent l'Iran alors que les négociations se poursuivent;
- La réouverture du détroit d’Ormuz va-t-elle se concrétiser?
- La confiance reste faible, notamment à cause d’Israël;
- Le risque d’une flambée du prix du pétrole est bien réel;
- Des décisions judiciaires sur le redécoupage électoral en Alabama et Caroline du Sud font en sorte que le redécoupage est jugé invalide.