Le Tricolore crééra-il l'égalité dans la série?

Les Canadiens de Montréal devront améliorer leurs sorties de zone pour avoir plus de chances de l'emporter, mercredi soir, contre les Hurricanes, et ainsi égaliser la série.

C'est du moins l'avis de Martin McGuire, qui estime aussi que l'alignement du Tricolore va rester le même, s'il en croit ce qu'il a aperçu à l'entraînement de l'équipe, mercredi.

Écoutez le descripteur de match des Canadiens au réseau Cogeco, Martin McGuire, se prononcer sur le match de mercredi soir au micro de Meeker Guerrier et de Philippe Cantin.

Le descripteur revient aussi sur la théorie selon laquelle les partisans des Canadiens se taisent lorsque leur équipe tire de l'arrière, se disant en désaccord avec ce constat.

À son avis, l'ambiance du Centre Bell est énergique, et ce, pendant tout le match, contrairement à celle en Caroline.