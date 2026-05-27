Hausse de la violence chez les jeunes

Treize mineurs, agés de 15 à 16 ans, ont été arrêtés mercredi par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) plus d'un mois après une violente agression armée survenue le 18 avril au Quartier DIX30 à Brossard.

Un adolescent de 15 ans avait été blessé et transporté à l'hôpital.

Une vidéo de l'agression, jugée « particulièrement troublante », a été diffusée sur les réseaux sociaux du service de police.

Les mineurs pourraient faire face à des accusations d’agression armée, de voies de fait et de complicité.

Écoutez Gino Iannone, inspecteur au SPAL, et Me Tiago Murias, criminaliste en droit des jeunes contrevenants, revenir sur ces arrestations, mercredi au micro de Philippe Cantin.

L'inspecteur Gino Iannone souligne la gravité de l'attaque, où de nombreux assaillants se sont acharnés sur une victime vulnérable au sol. Il dénonce également la complicité de ceux qui filment ou encouragent sans intervenir.

De son côté, Me Tiago Murias, criminaliste en droit des jeunes contrevenants, explique que la sévérité des peines n'est pas le principal facteur de dissuasion chez les jeunes.