Référendum en Alberta

Le premier ministre canadien Mark Carney plonge dans le débat de la question référendaire en Alberta.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Mark Carney qualifie de «bluff dangereux» le référendum albertain et il le compare au Brexit;
- Danielle Smith, la première ministre albertaine, fait face à des pressions internes, avec 300 000 signatures séparatistes issues majoritairement de son parti;
- Un sondage de mai montre 47 % des Canadiens optimistes sur le pays, mais préoccupés par le coût de la vie, sans en tenir le gouvernement fédéral responsable.