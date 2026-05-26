Le Parti québécois y est allé d'une publicité ciblée envers la CAQ, lors du match des Canadiens de Montréal, lundi, applaudie par certains et rejetée par d'autres.

Malgré tout, Luc Ouellet la considère très efficace et simple, selon lui, mais il ne peut, à ce stade-ci, prévoir une remontée du PQ dans le sondage par ce coup de communication.

La publicité négative n'est pas toujours payante en politique, fait toutefois remarquer l'ancien stratège, mais chose certaine, alors que la CAQ gagne des votes, décliner Christine Fréchette comme étant la même personne que François Legault peut s'avérer profitable pour le PQ.

Écoutez l'ex-conseiller de Jean Charest et Brian Mulroney, Luc Ouellet, expliquer la stratégie derrière cette publicité, mardi, au Québec maintenant.